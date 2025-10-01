Ричмонд
Кончаловский и Зацепин удостоены премии «Великие мастера» ArtMasters

Награждение прошло в Большом театре в рамках гала-концерта VI Национального открытого чемпионата творческих компетенций
Андрей Кончаловский
Андрей КончаловскийИсточник: Алексей Молчановский

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист РСФСР режиссер Андрей Кончаловский и народный артист РФ композитор Александр Зацепин стали лауреатами премии «Великие мастера» ArtMasters. Награждение прошло в Большом театре в рамках гала-концерта VI Национального открытого чемпионата творческих компетенций, передает корреспондент ТАСС.

С приветственным словом в начале гала-концерта выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. Она назвала Большой театр символичным местом для награждения.

«Сегодня наш вечер проходит в очень символичном месте для российской культуры, и сегодня оно отдано ArtMasters. Здесь рождаются мировые шедевры, здесь рождаются таланты», — сказала она.

Голикова отметила, что за шесть лет своего существования ArtMasters стал «кузницей специалистов в области креативных индустрий» и сообществом для разных поколений.

Вручая награды в компетенциях «Режиссер монтажа», «Оператор кино и ТВ», «Саунд-дизайнер» и «Драматург театра и кино», министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул масштаб чемпионата.

«Чемпионат ArtMasters — это действительно большое событие. В этом году участвовало более 23 тыс. человек и 6 тыс. юниоров. Очень хорошо, что чемпионат дает путевку в жизнь и становится признанием заслуг тех, кто создает атмосферу», — отметил он.

В рамках вечера награды вручили по всем 20 творческим компетенциям чемпионата. Среди тех, кто выходил на сцену для вручения наград, были режиссер и продюсер Федор Бондарчук, певица и заслуженная артистка России Пелагея Ханова, председатель Союза театральных деятелей России, народный артист РФ Владимир Машков, народная артистка РФ Диана Гурцкая, начальник управления президента РФ по общественным проектам и председатель оргкомитета ArtMasters Сергей Новиков, актриса театра и кино Нина Здорик и другие.

Ведущими гала-концерта стали Юлия Барановская и Александр Малик. В ходе мероприятия для зрителей выступили группа «Пелагея», коллектив Uma2rman и певица Мари Краймбрери.

Слова великих мастеров

Александр Зацепин
Александр ЗацепинИсточник: Legion-Media.ru

Премию Зацепину вручила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. «Мелодии Зацепина оставались и остаются самой главной музыкой, с которой жило и продолжает жить огромное количество поколений», — сказала она.

Сам композитор подчеркнул, что для него особенно важно признание слушателей. 

«Только вы можете правильно оценить написанное произведение. Мне приятно, когда не друзья или знакомые, а именно народ выбирает ту песню, которая ему нравится. Я благодарен публике всегда, очень благодарен. Эта награда — подарок для меня, в мои 99 лет особенно приятно получить такой подарок», — сказал он, принимая премию.

Андрей Кончаловский, в свою очередь, посвятил слова благодарности российскому зрителю.

«Все, что мне повезло делать, я делаю потому, что есть наш российский зритель. Не было бы зрителя — никому не нужно было бы все, что я делаю. Поэтому мне очень важно и я бесконечно благодарю российского, моего родного, своего», — сказал режиссер.

Сергей Новиков, вручая награду Кончаловскому, напомнил о его работе в театре и опере.

«Мы знаем Андрея Сергеевича как кинорежиссера, но он еще и прекрасный театральный режиссер, более того — режиссер оперных спектаклей. Он поставил “Отелло” в театре Станиславского и Немировича-Данченко, “Войну и мир” в Мариинском театре… Это огромное полотно, которое не каждый драматический режиссер может так хорошо поставить», — отметил Новиков.

Ведущие церемонии добавили, что 10 октября состоится премьера новой работы Кончаловского — художественного сериала «Хроники русской революции», действие которого охватывает события от первой русской революции до прихода к власти Иосифа Сталина.

О чемпионате

Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters — соревнования для молодых специалистов цифрового искусства, которые реализуют самые крупные креативные проекты под руководством ведущих экспертов. Проект дает возможность молодым талантам раскрыть свой потенциал, повысить профессиональное мастерство, представить свои проекты и получить финансирование, а также найти работу мечты. Чемпионат ArtMasters проходит при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, Министерства просвещения РФ, Минкультуры РФ и правительства Москвы.