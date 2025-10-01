«Почтарь» победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте

КАИР, 30 сен — РИА Новости, Рустам Имаев. Российский фильм «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хургаде.
Как отметили в генконсульстве, программу фестиваля, проходившего
Также генконсульство сообщило, что в рамках кинофестиваля 26 и 27 сентября АО «Роскино» при поддержке Минкультуры РФ и генконсульства России в Хургаде был организован День российского кино в Египте, в ходе которого зрителям были представлены документальный фильм «Дыхание глубины» о дайверах, покоряющих самые холодные водоемы России; документальная картина о северных дорогах «Зимник» и мелодрама «Она танцует».
«Во время подведения итогов конкурсной программы кинофестиваля российский фильм “Почтарь” победил в трех номинациях: “лучший фильм”, “лучший сценарий” и “лучшая режиссура”», — заявило генконсульство, подчеркнув, что международное жюри отметило искусный сценарий, блестящую актёрскую игру, профессиональную режиссуру кинокартины, а также умение реалистично передать тяжёлые времена, переживаемые народом СССР во время Великой Отечественной войны.
Присужденные «Почтарю» награды были вручены в ходе торжественной церемонии генконсулу России в Хургаде Максиму Литвинову.
III Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде проходил