«Почтарь» победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте

«Почтарь» победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в Египте

КАИР, 30 сен — РИА Новости, Рустам Имаев. Российский фильм «Почтарь» с Александром Петровым в главной роли победил в трех номинациях на молодежном кинофестивале в египетской Хургаде, сообщили РИА Новости в генконсульстве России в Хургаде.

Как отметили в генконсульстве, программу фестиваля, проходившего 25—29 сентября, открыл семейный фильм «Царевна-лягушка», а в основном конкурсе приняла участие военная драма «Почтарь».

Также генконсульство сообщило, что в рамках кинофестиваля 26 и 27 сентября АО «Роскино» при поддержке Минкультуры РФ и генконсульства России в Хургаде был организован День российского кино в Египте, в ходе которого зрителям были представлены документальный фильм «Дыхание глубины» о дайверах, покоряющих самые холодные водоемы России; документальная картина о северных дорогах «Зимник» и мелодрама «Она танцует».

Кадр из фильма «Почтарь»
Кадр из фильма «Почтарь»

«Во время подведения итогов конкурсной программы кинофестиваля российский фильм “Почтарь” победил в трех номинациях: “лучший фильм”, “лучший сценарий” и “лучшая режиссура”», — заявило генконсульство, подчеркнув, что международное жюри отметило искусный сценарий, блестящую актёрскую игру, профессиональную режиссуру кинокартины, а также умение реалистично передать тяжёлые времена, переживаемые народом СССР во время Великой Отечественной войны.

Присужденные «Почтарю» награды были вручены в ходе торжественной церемонии генконсулу России в Хургаде Максиму Литвинову.

III Международный молодежный кинофестиваль в Хургаде проходил 25—29 сентября. На нем были представлены 89 короткометражных и полнометражных фильмов из 33 стран мира. Фестиваль состоялся под патронажем министерства культуры Египта, министерства туризма и древностей страны, египетского министерства по делам молодежи и спорта, а также администрации провинции Красное море.