«Почтарь» победил в нескольких номинациях на кинофестивале в Египте

Также генконсульство сообщило, что в рамках кинофестиваля 26 и 27 сентября АО «Роскино» при поддержке Минкультуры РФ и генконсульства России в Хургаде был организован День российского кино в Египте, в ходе которого зрителям были представлены документальный фильм «Дыхание глубины» о дайверах, покоряющих самые холодные водоемы России; документальная картина о северных дорогах «Зимник» и мелодрама «Она танцует».