Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Актриса Римма Белякова умерла в возрасте 88 лет

Прощание с Беляковой пройдет в фойе большого зала Саратовской консерватории 2 октября
Римма Белякова
Римма БеляковаИсточник: Legion-Media.ru

В возрасте 88 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Римма Белякова. Об этом пишет Telegram-канал Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.

«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память», — говорится в некрологе.

Сообщается, что прощание с Беляковой пройдет в большом зале Саратовской консерватории в четверг, 2 октября, в 10.00 по местному времени (9.00 по мск).