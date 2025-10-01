Актриса Римма Белякова умерла в возрасте 88 лет

В возрасте 88 лет ушла из жизни советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РФ Римма Белякова. Об этом пишет Telegram-канал Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова.
«Ушла из жизни великий театральный педагог и выдающаяся актриса, оставившая после себя бессмертное творческое наследие и светлую память», — говорится в некрологе.
Сообщается, что прощание с Беляковой пройдет в большом зале Саратовской консерватории в четверг, 2 октября, в 10.00 по местному времени (9.00 по мск).