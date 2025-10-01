Актер Виктор Сухоруков опроверг информацию об экстренной госпитализации

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что сообщения о его экстренной госпитализации не соответствуют действительности. Об этом актер сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее в СМИ появилась информация, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве с болью в груди и подозрением на инфаркт.
«Информация ложная и непрофессиональная! Слуги пера, будьте бдительны!», — сказал он.
Сухоруков отметил, что достаточно взглянуть на его расписание, чтобы понять ситуацию.
«Сегодня — Тула, 10-го — Самара, 11-го — Москва», — резюмировал артист.