Актер Виктор Сухоруков опроверг информацию об экстренной госпитализации

Информация ложная и непрофессиональная, отметил артист
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что сообщения о его экстренной госпитализации не соответствуют действительности. Об этом актер сообщил в беседе с ТАСС.

Ранее в СМИ появилась информация, что актера Виктора Сухорукова экстренно госпитализировали в Москве с болью в груди и подозрением на инфаркт.

«Информация ложная и непрофессиональная! Слуги пера, будьте бдительны!», — сказал он.

Сухоруков отметил, что достаточно взглянуть на его расписание, чтобы понять ситуацию.

«Сегодня — Тула, 10-го — Самара, 11-го — Москва», — резюмировал артист.