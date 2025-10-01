Ричмонд
Звезда «СашиТани» призналась, что похудела на 7 кг после отдыха в санатории

Звезда сериала «СашаТаня» Алина Ланина, сыгравшая в сериале Еву Сергееву, призналась подписчикам в Telegram-канале, что похудела на семь килограммов после отдыха в санатории. По словам актрисы, «перезагрузка» помогла ей отказаться от вредных привычек.

«Прошло 2 месяца после санатория… Там нажали какую-то кнопку, и я не могу есть сладкое, вредную еду и пить алкоголь. Мне становится плохо, болит голова, нет сил и грустно. Минус 7 кг. Добеременные джинсы снова в деле. Увы, не смогла сохранить режим сна. Ложусь в час ночи», — поделилась знаменитость.

Артистка была в оздоровительном центре в Ессентуках. Ланина подчеркивала, что приехала туда ради похудения без вреда для организма. Звезде подобрали рацион на 1000 калорий, а также капельницы и процедуры. По словам звезды, она не испытывала чувства голода и хорошо себя чувствовала.

У знаменитости двое детей: четырехлетний сын Лев и двухлетняя дочь Надежда. Ланина недавно заявила подписчикам в соцсетях, что официально у нее нет мужа. Актриса отказалась регистрировать отношения с отцом своих детей. Ланина скрывает имя возлюбленного, но она говорила, что ее избранник тоже творческий человек. Мужчина снимался в кино, а теперь занимается другими проектами в этой сфере.