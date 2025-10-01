Звезда «А зори здесь тихие» снялась в жакете на голое тело

Артистка за время беременности набрала девять килограммов и смогла быстро вернуться в форму благодаря сбалансированному питанию и спорту. Кузнецова говорила, что дома и в отпуске выполняет комплекс упражнений по системе табата (короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки). По словам актрисы, именно такие занятия позволяют ей поддерживать тело в тонусе и быстро худеть. А также она практикует интервальное голодание и внимательно следит за весом, но не соблюдает диету.