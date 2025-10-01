Звезда «А зори здесь тихие» снялась в жакете на голое тело

Звезда ремейка «А зори здесь тихие» Агния Кузнецова снялась в жакете на голое тело, показав грудь. Актриса позировала в трусах в студии и поделилась откровенными кадрами в личном блоге.
«Сегодня идеальный день для фотосъемки. Делаем настроение», — отметила знаменитость.
Артистка за время беременности набрала девять килограммов и смогла быстро вернуться в форму благодаря сбалансированному питанию и спорту. Кузнецова говорила, что дома и в отпуске выполняет комплекс упражнений по системе табата (короткие интервальные тренировки с высокой интенсивностью нагрузки). По словам актрисы, именно такие занятия позволяют ей поддерживать тело в тонусе и быстро худеть. А также она практикует интервальное голодание и внимательно следит за весом, но не соблюдает диету.
Кузнецова растит пятилетнего Андрона от танцовщика Максима Петрова. Актриса на протяжении нескольких лет не публикует фото с мужем и не появляется с ним на светских мероприятиях. Звезда делится в соцсетях только моментами из жизни сына. Поклонники заподозрили, что актриса рассталась с Петровым, однако знаменитость не комментирует слухи и не отвечает на вопросы подписчиков о разводе.