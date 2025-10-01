Звезда «Сладкой жизни» призналась, что после родов боялась выходить из дома

Звезда сериала «Сладкая жизнь» Мария Шумакова призналась подписчикам в Telegram-канале, что после родов боялась выходить из дома. У актрисы диагностировали «паническое расстройство». Она отметила, что научилась жить со своей тревожностью.
«Буду с вами честна. После родов был трэш. Моя тревожка меня уничтожала. Я просто из дома не могла выходить. Поставили диагноз “паническое расстройство”. С ним и работали. Сейчас все нормализовалось, но после августовского ковида опять периодически повышенная тревожность проявляется. Я принимаю, проживаю, работаю с психологом, но это иногда сложно. Повторяю, как мантру — я больше, чем моя тревога», — поделилась артистка.
Актриса замужем за PR-агентом Вячеславом Гусевым. Она познакомилась со своим избранником за девять лет до свадьбы в новогоднюю ночь. Шумакова недавно призналась, что быстро влюбилась в супруга, однако на первых свиданиях показала ему накал страстей, который он не выдержал и «слился». Артистка осознала это и первой написала Гусеву, решив возобновить отношения. Пара поженилась в 2022 году, а в апреле 2024 года у них родился первенец Леонид.
Звезда признавалась, что подарила сыну биостраховку за 245 тысяч рублей. По словам знаменитости, стволовые клетки, с помощью которых можно победить разные болезни, будут храниться в клинике в течение 20 лет. Шумакова рада, что заранее изучила этот вопрос и позаботилась о будущем своего ребенка.