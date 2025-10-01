Звезда «Сладкой жизни» призналась, что после родов боялась выходить из дома

«Буду с вами честна. После родов был трэш. Моя тревожка меня уничтожала. Я просто из дома не могла выходить. Поставили диагноз “паническое расстройство”. С ним и работали. Сейчас все нормализовалось, но после августовского ковида опять периодически повышенная тревожность проявляется. Я принимаю, проживаю, работаю с психологом, но это иногда сложно. Повторяю, как мантру — я больше, чем моя тревога», — поделилась артистка.