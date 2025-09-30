Вдова режиссера Григория Чухрая умерла в возрасте 105 лет

Ирина Чухрай, вдова знаменитого кинорежиссера Григория Чухрая, ушла из жизни в возрасте 105 лет, пишет VOICE со ссылкой на народную артистку России Наталью Фатееву.
«Ира, прекрасный человек, скончалась два дня назад в возрасте 105 с половиной лет. Я общалась с ней, она совершенно чудесный человек, красивая и замечательная женщина», — сказала она.
По словам артистки, Ирина Чухрай до последних дней сохраняла прекрасную память, у нее не было никаких болезней, в том числе деменции.
Фатеева рассказала, что в последние годы Ирина Чухрай жила с дочерью Еленой и ее супругом продюсером Игорем Толстуновым. Именно он сообщил артистке о кончине вдовы режиссера.
Григорий Чухрай умер на 81-м году жизни после тяжелой болезни 29 октября 2001 года. Кинорежиссера называют классиком отечественного кино, он снял в фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Трясина» и другие.