Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Вдова режиссера Григория Чухрая умерла в возрасте 105 лет

Супруга пережила классика отечественного кино на 24 года
Вдова режиссера Григория Чухрая умерла в возрасте 105 лет
Вдова режиссера Григория Чухрая умерла в возрасте 105 летИсточник: www_aif_ru

Ирина Чухрай, вдова знаменитого кинорежиссера Григория Чухрая, ушла из жизни в возрасте 105 лет, пишет VOICE со ссылкой на народную артистку России Наталью Фатееву.

«Ира, прекрасный человек, скончалась два дня назад в возрасте 105 с половиной лет. Я общалась с ней, она совершенно чудесный человек, красивая и замечательная женщина», — сказала она.

По словам артистки, Ирина Чухрай до последних дней сохраняла прекрасную память, у нее не было никаких болезней, в том числе деменции.

Фатеева рассказала, что в последние годы Ирина Чухрай жила с дочерью Еленой и ее супругом продюсером Игорем Толстуновым. Именно он сообщил артистке о кончине вдовы режиссера.

Григорий Чухрай умер на 81-м году жизни после тяжелой болезни 29 октября 2001 года. Кинорежиссера называют классиком отечественного кино, он снял в фильмы «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Трясина» и другие.