Внешность 61-летнего Рассела Кроу после похудения вызвала ажиотаж в сети

«Обожаю Рассела Кроу и рада, что он похудел. Он стал практически неузнаваемым», «Сигареты и “Оземпик” — новая голливудская диета», «Продолжай в том же духе», «Отличная работа», «Плевать, как он похудел. Сейчас он выглядит лучше всего за последние годы», — высказывались они.