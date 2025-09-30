В Париже прошла церемония прощания с актрисой Кардинале

Кардинале родилась в 1938 году в Тунисе в семье сицилийских эмигрантов. Слава пришла к ней после первой же роли в короткометражной картине Рене Вотье «Золотые кольца» в 1952 году. В 1957 году она была признана «самой красивой итальянкой Туниса». Дебютом в полнометражном кино для нее стала небольшая роль в комедии «Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны» (I soliti ignoti, 1958) Марио Моничелли. В общей сложности ее фильмография насчитывает более 120 работ.