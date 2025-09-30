Роль в фильме «Свадьба с приданым» принесла актрисе не только бешеную популярность, но и Государственную премию СССР. Васильева предстала перед зрителями в образе простой девушки, в которой каждый мог узнать соседку, подругу или коллегу. Ее искренний смех и открытый характер сделали фильм невероятно близким публике.