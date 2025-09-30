Джулия Робертс раскрыла, что является главным источником радости в ее жизни

В недавнем интервью Entertainment Tonight актеров нового триллера «После охоты» спросили о том, что в жизни приносит им наибольшую радость. Эндрю Гарфилд ответил: «Я думаю, что это всегда что-то новое». Его коллега Джулия Робертс с улыбкой заметила: «В моем случае — нет».
После того, как Гарфилд спросил Джулию, что же это за «необходимый элемент ее счастья», она без колебаний назвала имя своего супруга, с которым она вместе уже 23 года: «Дэнни Модер!».
Кто-то из присутствующих в студии отметил: «Я знала, что ты это скажешь! Ничего и правда не меняется!».
Робертс вышла замуж за Модера в июле 2002 года, после того как они работали вместе на съемках «Мексиканца», где Джулия играла главную роль, а Дэнни был оператором. У супругов трое общих детей: 20-летние близнецы Хейзел и Финнеас и 18-летний сын Генри.
