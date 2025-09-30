Ричмонд
Музыка + кино = любовь: звездные пары, о которых все говорили

Музыканты и актеры давно притягиваются друг к другу — сцена и экран рождают не только творчество, но и страстные романы. Вспоминаем самые яркие звездные пары, о которых когда-то говорила вся индустрия
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media

Мир шоу-бизнеса полон ярких историй о том, как сцена и экран соединяют людей. Иногда страсть вспыхивает на съемочной площадке, иногда — за кулисами концерта или на светском мероприятии. Музыканты и актеры, несмотря на разные профессии, часто находят общий язык, ведь их объединяет творчество и желание быть услышанными. Собрали истории пар, где музыка встретилась с кино и родила настоящую любовь.

Николь Кидман и Кит Урбан

Николь Кидман и Кит Урбан
Николь Кидман и Кит УрбанИсточник: Legion-Media

Голливудская дива и звезда кантри познакомились на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе. Их роман развивался стремительно: уже через год после знакомства они поженились. Кит Урбан признавался, что Николь Кидман вдохновила его на новые песни, а актриса не раз говорила, что рядом с музыкантом обрела гармонию.

Пара была вместе на протяжении 19 лет. В браке у них родились две дочки. Они регулярно появлялись вместе на красных дорожках, демонстрируя, насколько крепки их отношения. К сожалению, в сентябре 2025 года стало известно об их расставании.

Кэти Перри и Орландо Блум

Кэти Перри и Орландо Блум с детьми
Кэти Перри и Орландо Блум с детьмиИсточник: Соцсети

Знакомство певицы и актера произошло на вечеринке после церемонии «Золотой глобус». Сначала их отношения были полны страсти и ссор, но со временем они нашли баланс. Кэти Перри вдохновила Орландо Блума пересмотреть приоритеты в жизни, а он стал для нее надежной поддержкой.

После короткого расставания в самом начале отношений влюбленные воссоединились и в 2020 году стали родителями дочери. Всего они были вместе девять лет, семь из которых были помолвлены. Как оказалось свадьбе не суждено состояться, ведь они расстались в июле 2025 года.

Ферги и Джош Дюамель

Ферги и Джош Дюамель
Ферги и Джош ДюамельИсточник: Legion-Media

Участница Black Eyed Peas и актер познакомились на съемках шоу, где Джош Дюамель признался, что давно восхищается певицей. Их свадьба в 2009 году стала одним из самых обсуждаемых событий в Голливуде. Пара выглядела идеально: красавец-актер и харизматичная певица.

Однако спустя восемь лет их союз распался. Несмотря на развод, Ферги и Джош сохранили теплые отношения ради общего сына и по сей день поддерживают друг друга в карьере.

Лиам Хемсворт и Майли Сайрус

Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в фильме Последняя песня
Майли Сайрус и Лиам Хемсворт в фильме «Последняя песня»

История их любви началась на съемках фильма «Последняя песня», где оба исполнили главные роли. Между ними сразу возникла химия, и роман быстро перерос в помолвку. Майли Сайрус вдохновила Лиама Хемсворта на смелые поступки, а он помогал ей в сложные моменты взросления.

Их союз был полон драм: расставания, примирения, свадьба и снова развод. Но, несмотря на все испытания, их история стала одной из самых ярких и обсуждаемых в Голливуде. 

Меган Фокс и Machine Gun Kelly

Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Меган Фокс и Machine Gun KellyИсточник: Legion-Media.ru

Знакомство актрисы Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly произошло на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Они быстро нашли общий язык и признались, что ощущают друг друга как «родственные души». Их страсть и эпатажные выходы в свет стали предметом обсуждения в прессе.

Слухи о помолвке подтвердились в 2022 году, и пара до сих пор остается одной из самых ярких и нестандартных в Голливуде. Их союз — это история о том, как любовь может быть одновременно бурной и вдохновляющей. Сами артисты с заядлой регулярностью подбрасывают новости в СМИ о себе: то они ссорятся, то мирятся, а затем расстаются вновь. Весной этого года у них родилась совместная дочь.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Дженнифер Лопес и Бен АффлекИсточник: Legion-Media.ru

Они познакомились на съемках фильма «Джильи» и быстро стали самой обсуждаемой парой начала 2000-х. Их роман сопровождался папарацци на каждом шагу, а свадьба так и не состоялась. Как позже признался Бен Аффлек, они оба не выдержали внимания прессы. После расставания Дженнифер Лопес была разбита. Тогда их разрыв казался окончательным.

Однако спустя почти двадцать лет Лопес и Аффлек снова нашли дорогу друг к другу. В 2022 году они поженились, доказав, что настоящая любовь может выдержать даже испытание временем. Однако испытание бытом и известностью никто не отменял. Пара объявила о расставании в августе 2024 года.