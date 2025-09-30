Мир шоу-бизнеса полон ярких историй о том, как сцена и экран соединяют людей. Иногда страсть вспыхивает на съемочной площадке, иногда — за кулисами концерта или на светском мероприятии. Музыканты и актеры, несмотря на разные профессии, часто находят общий язык, ведь их объединяет творчество и желание быть услышанными. Собрали истории пар, где музыка встретилась с кино и родила настоящую любовь.
Николь Кидман и Кит Урбан
Голливудская дива и звезда кантри познакомились на церемонии вручения премии в Лос-Анджелесе. Их роман развивался стремительно: уже через год после знакомства они поженились. Кит Урбан признавался, что Николь Кидман вдохновила его на новые песни, а актриса не раз говорила, что рядом с музыкантом обрела гармонию.
Пара была вместе на протяжении 19 лет. В браке у них родились две дочки. Они регулярно появлялись вместе на красных дорожках, демонстрируя, насколько крепки их отношения. К сожалению, в сентябре 2025 года стало известно об их расставании.
Кэти Перри и Орландо Блум
Знакомство певицы и актера произошло на вечеринке после церемонии «Золотой глобус». Сначала их отношения были полны страсти и ссор, но со временем они нашли баланс. Кэти Перри вдохновила Орландо Блума пересмотреть приоритеты в жизни, а он стал для нее надежной поддержкой.
После короткого расставания в самом начале отношений влюбленные воссоединились и в 2020 году стали родителями дочери. Всего они были вместе девять лет, семь из которых были помолвлены. Как оказалось свадьбе не суждено состояться, ведь они расстались в июле 2025 года.
Ферги и Джош Дюамель
Участница Black Eyed Peas и актер познакомились на съемках шоу, где Джош Дюамель признался, что давно восхищается певицей. Их свадьба в 2009 году стала одним из самых обсуждаемых событий в Голливуде. Пара выглядела идеально: красавец-актер и харизматичная певица.
Однако спустя восемь лет их союз распался. Несмотря на развод, Ферги и Джош сохранили теплые отношения ради общего сына и по сей день поддерживают друг друга в карьере.
Лиам Хемсворт и Майли Сайрус
История их любви началась на съемках фильма «Последняя песня», где оба исполнили главные роли. Между ними сразу возникла химия, и роман быстро перерос в помолвку. Майли Сайрус вдохновила Лиама Хемсворта на смелые поступки, а он помогал ей в сложные моменты взросления.
Их союз был полон драм: расставания, примирения, свадьба и снова развод. Но, несмотря на все испытания, их история стала одной из самых ярких и обсуждаемых в Голливуде.
Меган Фокс и Machine Gun Kelly
Знакомство актрисы Меган Фокс и рэпера Machine Gun Kelly произошло на съемках фильма «Полночь на злаковом поле». Они быстро нашли общий язык и признались, что ощущают друг друга как «родственные души». Их страсть и эпатажные выходы в свет стали предметом обсуждения в прессе.
Слухи о помолвке подтвердились в 2022 году, и пара до сих пор остается одной из самых ярких и нестандартных в Голливуде. Их союз — это история о том, как любовь может быть одновременно бурной и вдохновляющей. Сами артисты с заядлой регулярностью подбрасывают новости в СМИ о себе: то они ссорятся, то мирятся, а затем расстаются вновь. Весной этого года у них родилась совместная дочь.
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек
Они познакомились на съемках фильма «Джильи» и быстро стали самой обсуждаемой парой начала 2000-х. Их роман сопровождался папарацци на каждом шагу, а свадьба так и не состоялась. Как позже признался Бен Аффлек, они оба не выдержали внимания прессы. После расставания Дженнифер Лопес была разбита. Тогда их разрыв казался окончательным.
Однако спустя почти двадцать лет Лопес и Аффлек снова нашли дорогу друг к другу. В 2022 году они поженились, доказав, что настоящая любовь может выдержать даже испытание временем. Однако испытание бытом и известностью никто не отменял. Пара объявила о расставании в августе 2024 года.