Слухи о помолвке подтвердились в 2022 году, и пара до сих пор остается одной из самых ярких и нестандартных в Голливуде. Их союз — это история о том, как любовь может быть одновременно бурной и вдохновляющей. Сами артисты с заядлой регулярностью подбрасывают новости в СМИ о себе: то они ссорятся, то мирятся, а затем расстаются вновь. Весной этого года у них родилась совместная дочь.