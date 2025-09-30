Стала известна причина смерти звезды фильма «Три плюс два» Геннадия Нилова

Советский и российский актер Геннадий Нилов, получивший особую известность после выхода фильма «Три плюс два», умер в результате тяжелой болезни, сообщил aif.ru его сын — актер Алексей Нилов.
«У него было двустороннее воспаление легких», — ответил сын Нилова на вопрос о причине смерти.
Напомним, Нилов скончался 29 сентября, не дожив два дня до своего 89-летия. Его похоронят в день рождения — 1 октября — в Приозерске Ленинградской области, где он жил в последние годы.
Геннадий Нилов дебютировал в кино еще в детстве, снявшись в эпизодической роли в фильме «Подвиг разведчика», где главную роль исполнял его дядя — Павел Кадочников.
После получения высшего образования он начал работать в киностудии «Ленфильм». За свою карьеру он сыграл более чем в 60 кинопроектах.