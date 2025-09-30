В московском кинотеатре «Художественный» прошла презентация Института развития интернета. Гостями мероприятия стали блогеры, журналисты, телеведущие, а также известные кинематографисты, в числе которых оказались Ирина Пегова и Сергей Марин, Ника Здорик, Денис Власенко, Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова с приемной дочерью Аленой, Вадим Галыгин, Саша Стоун, Юлия Барановская Федор Бондарчук и многие другие.
Главными спикерами презентации стали генеральный директор ИРИ Алексей Гореславский и генеральный продюсер Елена Лапина.
Руководители Института развития интернета рассказали, как меняется интерес зрителей к разным тематикам киноконтента, как подсчитывается рейтинг социальной значимости проектов, какие сериалы ИРИ вошли в топ по количеству просмотров, а также какие фильмы, сериалы, шоу и видеоигры, поддержанные Институтом, будут выпущены в ближайшее время.
В числе наиболее громких премьер нового сезона можно отметить исторические драмы «Константинополь» и «Князь Андрей», фантастические триллеры «Полдень» и «Трудно быть богом» по произведениям братьев Стругацких, документальный сериал «Арт — это я», а также продолжение музыкальной мелодрамы «Ландыши».
Известно, что премьера «Константинополя» состоится осенью 2025 года в онлайн-кинотеатре Иви, а затем сериал покажут в эфире телеканала НТВ. Сериал «Арт — это я» стартует 6 октября на KION, а второй сезон «Ландышей» выйдет в онлайн-кинотеатре Wink в следующем году.