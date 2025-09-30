проект стал первым крупным перезапуском линейки «Смешарики. Пин-Код» за более чем 10 лет;

визуальный стиль заметно обновлен: герои разработаны в современном 2D-дизайне с проработанной анимацией;

концепция сериала была пересмотрена, чтобы сделать акцент на актуальных технологиях будущего;

центральным нововведением стал персонаж ЭВА — искусственный интеллект, сопровождающий героев;

мультсериал «Смешарики» задумывался как инструмент популяризации науки среди детей младшего школьного возраста;

темы серий напрямую связаны с новыми направлениями в науке и технологиях, включая биоразработки и цифровую безопасность.

в «ПинКоде 2.0» сохранилась образовательная направленность оригинала, но сейчас она более игровая и приближена к интересам современной аудитории;