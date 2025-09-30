Ричмонд
Что известно о 1 сезоне мультфильма «ПинКод 2.0»: дата выхода, содержание серий

«Смешарики» возвращаются на экраны. Обновленный мультсериал «ПинКод 2.0» стартует совсем скоро. Расскажем о датах премьеры и содержании новых серий.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из сериала ПинКод 2.0
Кадр из сериала «ПинКод 2.0»

Обновленная версия знаменитого мультика про Кроша и Ежика — «ПинКод 2.0» — готова к премьере. В статье мы расскажем, когда выйдет первый сезон, чем будут интересны новые серии и какие интересные факты скрывает обновленный проект.

Когда выйдет 1 сезон сериала «ПинКод 2.0»: последние новости

«ПинКод 2.0» — образовательный детский мультсериал, перезапуск анимационного сериала «Смешарики. Пин-Код». Премьера первого сезона состоится 2 октября 2025 года на платформах КиноПоиск и Kion. Ранее, 16 августа 2025 года, состоялся ограниченный показ первых серий в московском музее-заповеднике «Коломенское».

В новом сезоне будет 26 серий, каждая длительностью около 11 минут. Режиссерами проекта выступили Алексей Горбунов, Евгения Щербакова и Светлана Мардаголимова. Мультсериал создан в обновленном 2D-формате и переработанной концепции, отличающейся от оригинала. 

Что известно о содержании 1 сезона сериала «ПинКод 2.0»

В новом сезоне Лосяш устраивает очередной эксперимент, который неожиданно переносит всех Смешариков в Метавселенную — виртуальный мир, похожий на их привычный, но созданный искусственным интеллектом. Этот цифровой мир полон тайн и загадок, которые героям предстоит разгадать, чтобы вернуться домой.

Кадр из сериала ПинКод 2.0
Кадр из сериала «ПинКод 2.0»

Помогать им будет умный помощник ЭВА. Путешествуя по Метавселенной, Смешарики знакомятся с современными и перспективными технологиями: биоинженерией, квантовой криптографией, терраформированием, вертикальными фермами и другими открытиями, которые уже сегодня формируют будущее.

Каждая серия  — это маленькое научное приключение, превращая образовательные темы в увлекательные истории, понятные детям и интересные для всей семьи.

Интересные факты о мультсериале «ПинКод 2.0»

«ПинКод 2.0» — это новая версия знаменитых «Смешариков», которая продолжает традицию обучать детей через увлекательные истории, но в обновленном формате.

Вот несколько интересных фактов: 

  • проект стал первым крупным перезапуском линейки «Смешарики. Пин-Код» за более чем 10 лет;

  • визуальный стиль заметно обновлен: герои разработаны в современном 2D-дизайне с проработанной анимацией;

  • концепция сериала была пересмотрена, чтобы сделать акцент на актуальных технологиях будущего;

  • центральным нововведением стал персонаж ЭВА — искусственный интеллект, сопровождающий героев;

  • мультсериал «Смешарики» задумывался как инструмент популяризации науки среди детей младшего школьного возраста;

  • темы серий напрямую связаны с новыми направлениями в науке и технологиях, включая биоразработки и цифровую безопасность.

  • в «ПинКоде 2.0» сохранилась образовательная направленность оригинала, но сейчас она более игровая и приближена к интересам современной аудитории;

  • в создании проекта участвовали сразу несколько студий, среди которых СКА «Петербург» и «Аэроплан».