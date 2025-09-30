Ричмонд
Сарик Андреасян одиночным пикетом поздравил жену с 30-летием

Режиссер вышел на улицу с плакатами

Сарик Андреасян необычно поздравил Елизавету Моряк с днем рождения — 30 сентября актрисе исполнилось 30 лет. Режиссер вышел в центр Москвы с одиночным пикетом.

Сарик Андреасян, фото: соцсети
Сарик Андреасян, фото: соцсети

Он сделал фото с большими плакатами, на которых написал поздравления для супруги.

«Очень важно. Сегодня у моей прекрасной жены, у мамы моих волшебных детей, у самой чудесной девушки в мире день рождения. Я люблю тебя, Лиза», — написал на плакатах Андреасян.

Сарик Андреасян, фото: соцсети
Сарик Андреасян, фото: соцсети

Он назвал Моряк «волшебной девочкой» и сказал, что она дала ему «возможность часто улыбаться, наслаждаться ее красотой и обаянием». Кроме того, рядом с ней кинематографист может быть откровенным, растерянным и смешным.

«Пусть у моей девочки все будет еще лучше, пусть звезда продолжает сиять, а я и наши дети будут держать по фону черное полотно, чтобы звезда сияла еще ярче! Люблю тебя», — заключил Андреасян.

Напомним, Сарик Андреасян познакомился с Моряк на съемках фильма «Девушки бывают разные». В 2022 году звезды поженились, а в феврале 2023-го у них родилась дочь Элизабет. В мае 2025 года у пары родилась вторая дочь Шарлиз.

Ранее Елизавета Моряк прошлась по Москве в костюме царицы из «Сказки о царе Салтане». 