Звезда «Универа» раскритиковала блогеров в кино: «Кровь из глаз и ушей»

Актриса Наталья Рудова заявила, что блогеры обесценивают киноиндустрию
Наталья Рудова на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба
Наталья Рудова на премьере фильма «Война и музыка», фото: пресс-служба

Актриса Наталья Рудова в Telegram-канале раскритиковала кинопроекты, в которых участвуют блогеры.

Знаменитость считает, что блогеры негативно влияют на качество картин.

«А я вот все жду, когда “блогеры” окончательно обесценят кино как индустрию… Что ни новости, то кровь из глаз и ушей», — заявила артистка.

Фанаты согласились с мнением актрисы. Они также выступили против блогеров в музыке. В комментариях поклонница пошутила, что кино скоро превратится в TikTok.

«Согласен, смотришь и видишь, как они наигранно играют, тот же “Дава”, фильм норм, но он со своей игрой не актерской портит все, или как “Маш Милаш”, та же история», — заявил поклонник знаменитости.

Звезда начала актерскую карьеру в 2005 году, снявшись в картине «Примадонна». Артистка стала наиболее известна по ролям Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» и Ксении Ковальчук в комедии «Универ. Новая общага».

Ранее Наталья Рудова анимировала архивное фото с матерью и сестрой.