Екатерина Климова похвасталась фигурой в прозрачном наряде

47-летняя знаменитость предстала на размещенных черно-белых кадрах в облегающем мини-платье, которое оформлено корсетом с подчеркивающими грудь чашками и прозрачной юбкой. Во время позирования Климова повернулась к камере спиной и продемонстрировала кружевные трусы и чулки. При этом внешний вид звезды «Бедной Насти» дополнили яркий макияж и прическа с кудрями.