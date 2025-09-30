Ричмонд
Екатерина Климова похвасталась фигурой в прозрачном наряде

Актриса похвасталась фигурой в откровенном мини-платье

Российская актриса театра, кино и дубляжа Екатерина Климова похвасталась фигурой в откровенном наряде. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Екатерина Климова / фото: соцсети
Екатерина Климова / фото: соцсети

47-летняя знаменитость предстала на размещенных черно-белых кадрах в облегающем мини-платье, которое оформлено корсетом с подчеркивающими грудь чашками и прозрачной юбкой. Во время позирования Климова повернулась к камере спиной и продемонстрировала кружевные трусы и чулки. При этом внешний вид звезды «Бедной Насти» дополнили яркий макияж и прическа с кудрями.

В комментариях к ролику поклонники оценили образ артистки. «Что за красота!», «Самая шикарная и красивая актриса в России», «Невозможно смотреть без эмоций. Чарующая!», «Потрясающая», «Как всегда шикарна», — писали они.