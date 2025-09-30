Ричмонд
Где сегодня Кристиан Коулсон — актер, сыгравший юного Волан-де-Морта в «Тайной комнате»

Миллионы фанатов «Гарри Поттера» помнят его как юного Тома Реддла из «Тайной комнаты». Чем сейчас занят актер Кристиан Коулсон и в каких еще проектах он снялся
Евгения Башинская
Автор Кино Mail
Кристиан Коулсон в фильме Гарри Поттер и Тайная комната
Кристиан Коулсон в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»

В 2002 году, когда на экраны вышел фильм «Гарри Поттер и Тайная комната», зрители впервые увидели молодого Тома Реддла, будущего Волан-де-Морта, в исполнении Кристиана Коулсона. Его харизматичное и зловещее воплощение Темного Лорда запомнилось многим поклонникам франшизы. Рассказываем, чем он занят спустя более 20 лет с премьеры фильма.

Ранние годы и образование

Кристиан Питер Коулсон родился 3 октября 1978 года в Манчестере, Великобритания. С ранних лет он проявлял интерес к искусству и обучался в Westminster School в Лондоне, получив академическую стипендию. Затем он продолжил обучение в Кембриджском университете, где изучал английскую литературу и драму, получив степень бакалавра в 2000 году. Во время учебы он активно участвовал в театральных постановках.

Кроме того, Коулсон был членом Национального молодежного музыкального театра Великобритании с 1990 по 1997 год, что позволило ему развивать свои актерские навыки и сценическое присутствие. Это раннее погружение в мир театра сыграло важную роль в формировании его актерской карьеры.

Кристиан Коулсон в сериале Сага о Форсайтах
Кристиан Коулсон в сериале «Сага о Форсайтах»

Успех «Тайной комнаты»

После окончания университета Коулсон начал свою карьеру в театре и на телевидении. Он сыграл роли в таких проектах, как «Сага о Форсайтах» и «Четыре пера». Однако его прорывным моментом стала роль молодого Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Несмотря на то, что он был старше персонажа, его исполнение получило положительные отзывы критиков.

Кристиан Коулсон в фильме Гарри Поттер и Тайная комната
Кристиан Коулсон в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната»

После успеха в «Гарри Поттере» Коулсон продолжил свою карьеру в кино и на телевидении. Он снялся в фильмах «Часы» и «Последний король», а также в телесериалах «Сплетница» и «Хорошая жена». Его роли часто отличались разнообразием и глубиной, что подтверждает его актерский талант.

В последние годы Коулсон также проявил себя как режиссер и сценарист. Он написал и поставил несколько короткометражных фильмов, а также работал над полнометражным проектом. Его работы получили положительные отзывы на различных кинофестивалях. Кроме того, он активно участвует в театральных постановках в Нью-Йорке, где проживает.

Работы за камерой и режиссура

Коулсон также проявил себя как режиссер и сценарист. Он написал и поставил несколько короткометражных фильмов, а также работал над полнометражным проектом. Его работы получили положительные отзывы на различных кинофестивалях. Кроме того, он активно участвует в театральных постановках в Нью-Йорке, где проживает.

Клер Бауэн, Сэм Палладио и Кристиан Коулсон в сериале Нэшвилл
Клер Бауэн, Сэм Палладио и Кристиан Коулсон в сериале «Нэшвилл»

Его режиссерская деятельность подтверждает его многогранный талант и стремление к развитию в различных областях искусства. Коулсон продолжает искать новые формы самовыражения и вдохновлять других своим примером.

Коулсон также известен своей деятельностью в области аудиокниг. Он озвучил множество произведений. Его выразительная манера чтения принесла ему признание в этой области.

Жизнь вне экрана

Несмотря на свою занятость в профессиональной деятельности, Коулсон уделяет внимание и личной жизни. Он активно делится своими мыслями и проектами в социальных сетях, поддерживая связь со своими поклонниками. Его открытость и искренность вызывают уважение и восхищение.

Кристиан Коулсон
Кристиан КоулсонИсточник: Соцсети

Коулсон также активно участвует в общественной жизни, поддерживая различные благотворительные инициативы и проекты. При этом о своей личной жизни актер предпочитает не распространяться.