После окончания университета Коулсон начал свою карьеру в театре и на телевидении. Он сыграл роли в таких проектах, как «Сага о Форсайтах» и «Четыре пера». Однако его прорывным моментом стала роль молодого Тома Реддла в фильме «Гарри Поттер и Тайная комната». Несмотря на то, что он был старше персонажа, его исполнение получило положительные отзывы критиков.