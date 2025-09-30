Марк Эйдельштейн посетил модный показ в Париже

23-летний актер появился на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды, в наряде горчичного цвета. Эйдельштейн надел рубашку с бантом на воротнике и костюм из атласной ткани, завершив свой образ широкими солнцезащитными очками и классическими туфлями.