Марк Эйдельштейн посетил модный показ в Париже

Российский актер посетил показ Saint Laurent в Париже

Российский актер Марк Эйдельштейн посетил показ бренда Saint Laurent в Париже. Снимки публикует WWD.

Марк Эйдельштейн
Марк ЭйдельштейнИсточник: Legion-Media

23-летний актер появился на дефиле, которое состоялось в рамках Недели моды, в наряде горчичного цвета. Эйдельштейн надел рубашку с бантом на воротнике и костюм из атласной ткани, завершив свой образ широкими солнцезащитными очками и классическими туфлями.

Помимо знаменитости на модном шоу присутствовали Кристофер Брайни, Хейли Бибер, Мадонна с дочерью Лурдес, Charli XCX, Зои Кравиц, Кейт Мосс, Карла Бруни и другие звезды.

Ранее Марк Эйдельштейн также снялся для зарубежного глянца.