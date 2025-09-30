47-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 711 тысяч подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.