47-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

Актриса показала внешность без макияжа
Любовь Толкалина / фото: соцсети
Любовь Толкалина / фото: соцсети

Российская актриса театра и кино Любовь Толкалина показала природную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 711 тысяч подписчиков. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

47-летняя звезда сериалов «И снова здравствуйте!» и «Хеппи-энд» разместила снимок, на котором предстала крупным планом.

На фото знаменитость продемонстрировала лицо с мелкими мимическими морщинами, отказавшись от макияжа. В то же время она собрала волосы в высокий пучок.

В июле Любовь Толкалина прогулялась по полю в откровенном наряде. Артистка позировала перед камерой в прозрачном черном платье и высоких сапогах.