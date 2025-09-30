Актриса Ребенок: кинопремия «Бриллиантовая бабочка» сотрет границы в искусстве

«Я считаю, что призов много не бывает, — сказала актриса. — Потому что, как пел Булат Окуджава, “пряников сладких всегда не хватает для всех”. Премия “Бриллиантовая бабочка”, как мне кажется — замечательная и давно назревшая идея. И я уверена, что это прекрасное и такое нужное сейчас начинание получит бурное развитие, и 12 заявленных номинаций — это только начало».