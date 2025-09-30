Актриса Ребенок: кинопремия «Бриллиантовая бабочка» сотрет границы в искусстве

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Российская актриса театра и кино Александра Ребенок считает, что Открытая Евразийская кинопремия «Бриллиантовая бабочка» поможет стереть территориальные границы в искусстве. Об этом она сказала ТАСС.
Инициатор и вдохновитель создания Евразийской киноакадемии и кинопремии — Никита Михалков. Первое награждение пройдет 24 ноября в Москве. Учредителями киноакадемии выступают Министерство культуры РФ и Российский фонд культуры, который также является организатором кинопремии «Бриллиантовая бабочка».
«Я считаю, что призов много не бывает, — сказала актриса. — Потому что, как пел Булат Окуджава, “пряников сладких всегда не хватает для всех”. Премия “Бриллиантовая бабочка”, как мне кажется — замечательная и давно назревшая идея. И я уверена, что это прекрасное и такое нужное сейчас начинание получит бурное развитие, и 12 заявленных номинаций — это только начало».
С другой стороны, актриса хотела бы, «чтобы стерлись территориальные границы в театре и кино». И этому, считает Александра Ребенок, «без сомнений, послужит премия новой Евразийской академии кинематографических искусств, которая объединяет представителей киноиндустрии из разных уголков Земли».
Актриса надеется, что премия «обратит внимание зрителей на интересные фильмы и талантливых артистов, которые достойны внимания, но пока не слишком популярны в нашей стране — например, кино Кубы или Узбекистана».
О премии
Презентация Евразийской академии кинематографических искусств и Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка» состоялась 22 апреля на сцене Мастерской «12» Никиты Михалкова. «Лучший фильм» получит сумму равную эквиваленту $1 млн, и каждая следующая номинация — $250 тыс.
Награда премии — инкрустированная бриллиантами бабочка, созданная известным художником Юрием Купером, — будет присуждена победителям в 12 номинациях: «Лучший фильм», «Лучший режиссер», «Лучший сценарий», «Лучший оператор», «Лучший композитор», «Лучший актер», «Лучшая актриса», «Лучший актер второго плана», «Лучшая актриса второго плана», «Лучший художник», «Лучший фильм страны, не входящей в евразийское пространство», «Приз за вклад в мировой кинематограф».