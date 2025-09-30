Умер сыгравший в фильме «Три плюс два» актер Геннадий Нилов

Геннадий Нилов родился 1 октября 1936 года в городе Луга Ленинградской области. Во время учебы в школе он был руководителем драмкружка, где сам ставил спектакли. В 1959 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Еще в детском возрасте снялся в кино — в массовке фильма «Подвиг разведчика», где в главной роли был его дядя Павел Кадочников. В период учебы в институте снялся в эпизодах фильмов «В твоих руках жизнь», «Шинель» и «Поднятая целина».