Равшана Куркова растрогала поклонников новыми кадрами с двухлетней дочерью

Актриса показала милое видео с наследницей
Дочь Равшаны Курковой, фото: соцсети
Равшана Куркова в личном блоге разместила новое видео со своей двухлетней дочерью Самирой. 45-летняя актриса сняла наследницу во время прогулки.

Самира сидела в теплой одежде на скамейке и читала стихи. Она наизусть рассказала «Мойдодыра».

«Корней Иванович Чуковский “Мойдодыр” (сокращенная версия). Самиркин любимый стих в 2,5 года. Оставлю тут, пожалуй», — рассказала звезда сериала «А у нас во дворе…».

Дочь Равшаны Курковой, фото: соцсети
Поклонники отметили, что дочь Курковой очень талантливая. Они похвалили актрису за такое хорошее воспитание.

«Какая умница Самирка! Человеку 2,5 года! А какая молодец мама! Это же все нужно тысячу раз Самире прочесть, прежде чем она это запомнит! Браво, Равшана», «Не каждый взрослый похвастается таким знанием Корнея Ивановича», «Милота невероятная — засмотрелась, заслушалась», «Какая красотка», «Такой большой стих, а она такая маленькая, умничка».

Напомним, Равшана Куркова марте 2023-го сообщила, что у нее родилась дочь Самира. Однако имя отца ребенка она не называет.

У актрисы также есть старший сын — в 2020 году она родила мальчика Гаспара. Отцом малыша является бизнесмен Сергей Амарян.

Ранее Равшана Куркова в честь 45-летия сравнила себя в детстве с двухлетней дочерью. 