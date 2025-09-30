Олеся Судзиловская снялась в мини-юбке и кардигане с глубоким декольте

Актриса Олеся Судзиловская показала себя в откровенном костюме. Звезда «Бандитского Петербурга» позировала перед зеркалом в вязанной мини-юбке и кардигане с глубоким декольте. Она поделилась кадрами в соцсетях.
«Душа потребовала осенних красок. Уж очень мне понравился этот костюмчик с объемной вязкой. Он легко вписывается в повседневный гардероб, но при этом выглядят изысканно и актуально», — отметила 51-летняя артистка.
Подписчики знаменитости активно прокомментировали ее пост: «Безупречная женщина», «Шикарный образ», «Вы сногсшибательно прекрасны», «Красота неимоверная», «Восхищаюсь, просто огнище», «Божественно прекрасна», «Вы украсили этот костюм», «В самое сердце», «Роскошная девушка».
Судзиловская рассказывала, что 12 лет занималась художественной гимнастикой, благодаря которой у нее выработалась дисциплина. Актриса тренируется практически каждый день ради стройной фигуры. По признанию звезды, она не заставляет себя идти в зал, а делает это с радостью, потому что видит результаты своего труда. Артистка не скрывает, что довольна отражением в зеркале, поэтому любит публиковать фото в откровенных купальниках и выходить в свет в «смелых» нарядах.
Знаменитость замужем за бизнесменом Сергеем Дзебанем, пара официально зарегистрировала отношения в 2009 году. У супругов двое общих детей: их старшему сыну Артему 16 лет, а младшему Майку 9 лет.
Ранее в сети обсудили фото 51-летней Судзиловской в бикини.