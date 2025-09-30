Сюжет первой части рассказывает об экологических проблемах, с которыми сталкиваются жители Спрингфилда. Из-за Гомера, который невольно становится причиной экологической катастрофы, город накрывают прозрачным куполом, отрезая его от внешнего мира. Симпсоны, ставшие изгоями, вынуждены бежать из Спрингфилда. Но когда герои узнают, что власти хотят уничтожить их родной город, то возвращаются, чтобы всех спасти. Мультфильм собрал в прокате более 500 млн долларов при бюджете в 75 млн.