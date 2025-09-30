Ричмонд
«Гомер возвращается за добавкой»: анонсирован сиквел «Симпсонов в кино»

Вторая часть полнометражного продолжения «Симпсонов» выйдет в 2027 году
Постер фильма «Симпсоны в кино 2»
Постер фильма «Симпсоны в кино 2»

Кинокомпания 20th Century Studios анонсировала продолжение полнометражного фильма «Симпсоны в кино», премьера которого состоялась в июле 2007 года. Вторая часть должна выйти в июле 2027 года — ровно через 20 лет после первого фильма.

Студия опубликовала постер к грядущему релизу со слоганом: «Гомер возвращается за добавкой».

Кадр из мультфильма «Симпсоны в кино»
Кадр из мультфильма «Симпсоны в кино»

Сюжет первой части рассказывает об экологических проблемах, с которыми сталкиваются жители Спрингфилда. Из-за Гомера, который невольно становится причиной экологической катастрофы, город накрывают прозрачным куполом, отрезая его от внешнего мира. Симпсоны, ставшие изгоями, вынуждены бежать из Спрингфилда. Но когда герои узнают, что власти хотят уничтожить их родной город, то возвращаются, чтобы всех спасти. Мультфильм собрал в прокате более 500 млн долларов при бюджете в 75 млн.

«Симпсоны» — культовый мультсериал, выходящий в эфир с 1989 года. Мультипликационный ситком создан известным американским мультипликатором и продюсером Мэттом Гроунингом. В сентябре 2025 года состоялась премьера 37-го сезона «Симпсонов».