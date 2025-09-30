Ричмонд
«Союзмультфильм» представил новый мини-сериал «Неодети»

Проект выполнен в жанре научпоп и адресован младшим школьникам
Кадр из сериала «Неодети»
МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Киностудия «Союзмультфильм» представила новый анимационный мини-сериал «Неодети» в жанре научпоп. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе «Союзмульфильма».

«Киностудия “Союзмультфильм” представила новый анимационный мини-сериал “Неодети”, выполненный в технике 2D. Проект рассказывает о четверых увлеченных наукой подростках и одном пушистом инопланетянине, которые спасают планету от коварных пришельцев», — говорится в сообщении.

Сюжет сериала разворачивается в альтернативной современности, где агенты враждебной инопланетной цивилизации арваканов пытаются изменить прошлое, чтобы разрушить ключевые научные открытия. Противостоять им предстоит четверым подросткам и пушистому инопланетянину.

Кадр из сериала «Неодети»
Генеральный продюсер «Союзмультфильма» Юлия Осетинская подчеркнула, что новый мини-сериал выполнен в редком жанре научпоп и адресован младшим школьникам. По ее словам, в проекте есть все, что может увлечь современного ребенка.

«Любознательные герои, смешные и динамичные приключения и добрый юмор. Яркая стилистика и актуальные темы о ценности научного знания делают проект одновременно увлекательным и философским», — отметила она.

Режиссером выступил Софрон Варламов, авторами сценария стали Кирилл Семилетов, Никита Костицын и Светлана Тортунова. Сериал рассчитан на аудиторию от шести лет.

Первая серия «Неодетей» уже доступна к просмотру на Rutube и VK Видео. Всего планируется выход четырех эпизодов.