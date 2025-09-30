Новый роман автора «Ведьмака» вышел одновременно в России и во всем мире

Отмечается, что книга появится в продаже во вторник, 30 сентября. Это первое произведение Сапковского о Ведьмаке Геральте более чем за десять лет. Известно, что «Перекресток воронов» рассказывает о юности главного героя, который впервые покидает Каэр Морхен в одиночку и выезжает на Большак.