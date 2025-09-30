Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Новый роман автора «Ведьмака» вышел одновременно в России и во всем мире

Роман Сапковского «Перекресток воронов» вышел одновременно в РФ и во всем мире
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)
Кадр из сериала «Ведьмак» (4 сезон)

Новый роман писателя Анджея Сапковского под названием «Перекресток воронов» выходит в России одновременно со всем миром. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу издательства АСТ.

Отмечается, что книга появится в продаже во вторник, 30 сентября. Это первое произведение Сапковского о Ведьмаке Геральте более чем за десять лет. Известно, что «Перекресток воронов» рассказывает о юности главного героя, который впервые покидает Каэр Морхен в одиночку и выезжает на Большак.

Первая книга цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году. Всего в серии девять произведений. В центре сюжета — ведьмак Геральт из Ривии, промышляющий уничтожением монстров. Последний роман «Саги о ведьмаке» «Сезон гроз» вышел в 2013 году. По мотивам книг также была создана серия видеоигр.