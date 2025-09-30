Звезду «Форсажа» объявили в розыск

Сообщается, что 18 сентября одна из собак Гибсона, пес породы кане-корсо, напала на соседского спаниеля. Питомец не выжил. Хозяин спаниеля обнаружил его на своем участке со следами укусов и позвонил в полицию. Камеры видеонаблюдения подтвердили, что за несколько минут до инцидента пес Гибсона царапал дверь дома его соседа. По данным источника, сам актер в данный момент отдыхает в Дубае.