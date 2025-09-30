Ричмонд
Легендарный голливудский актер Микки Рурк изменился до неузнаваемости

Папарацци запечатлели изменившегося до неузнаваемости актера возле его дома

Легендарный американский актер, номинант на премию «Оскар» Микки Рурк попал в объективы папарацци, когда появился на пороге своего дома в Беверли-Хиллз. Соответствующие кадры публикует Page Six.

Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Соцсети

На фотографиях 73-летний артист выходит из своего дома 11 августа, чтобы поговорить со специалистом по борьбе с вредителями и термитами. Рурк был одет в расстегнутую серую толстовку с капюшоном, под которой не было рубашки. На нем также были зеленые брюки и белые кроссовки.

Микки Рурк
Микки РуркИсточник: Соцсети

На кадрах он выглядит «растрепанным, с неопрятными седыми волосами». По мнению журналистов, легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости и является «тенью самого себя».

Отмечается, что фото были сделаны через четыре месяца после того, как Рурка выгнали из шоу Celebrity Big Brother UK за «угрожающее и агрессивное поведение» и резкие высказывания в адрес его коллеги по шоу ДжоДжо Сивы.

Ранее Микки Рурк встретился с российской телеведущей Аленой Водонаевой.