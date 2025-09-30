Ричмонд
В кинопарке «Москино» более 30 тыс. человек попробовали себя в роли актеров

Наибольшей популярностью пользовались съемки по мотивам фильмов «Морозко», «Иван Васильевич меняет профессию», «Три мушкетера» и «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона»
Кинопарк Москино в Московской области
Кинопарк Москино в Московской областиИсточник: Legion-Media.ru

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Постановочные съемки стали одним из самых востребованных мероприятий культурной программы в кинопарке «Москино», сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента культуры.

«С октября 2024 года в постановочных съемках приняли участие около 32 тыс. гостей. Самые популярные съемки оказались по мотивам “Морозко”, “Иван Васильевич меняет профессию”, “Три мушкетера” и “Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона”. Их посетили порядка 13 тыс. человек», — цитирует пресс-служба руководителя столичного департамента культуры Алексея Фурсина.

Всего проведено более 2,3 тыс. съемочных дней. Все участники хотели сыграть ключевые роли, а дети с удовольствием соглашались на роль «хлопушки». Режиссеры постановочных съемок отмечают, что посетители рады примерить роли героев известных советских и российских лент и почти всегда знают фразы из фильмов наизусть.

Гости также могут принять участие в постановках по мотивам картин «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Берегись автомобиля», «Сказка о потерянном времени», «Айболит-66» и многих других. Участники переодеваются в костюмы, распределяются по ролям, слушают режиссерские задачи и играют на камеру. Одним из гостей выбирается помощник режиссера, или «хлопушка», который открывает съемочный процесс. После окончания работы каждый получает видеоролик со своим участием.