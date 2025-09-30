В кинопарке «Москино» более 30 тыс. человек попробовали себя в роли актеров

Гости также могут принять участие в постановках по мотивам картин «Операция “Ы” и другие приключения Шурика», «Берегись автомобиля», «Сказка о потерянном времени», «Айболит-66» и многих других. Участники переодеваются в костюмы, распределяются по ролям, слушают режиссерские задачи и играют на камеру. Одним из гостей выбирается помощник режиссера, или «хлопушка», который открывает съемочный процесс. После окончания работы каждый получает видеоролик со своим участием.