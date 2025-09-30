Звезда французского кино Брижит Бардо отметила 91-й день рождения

28 сентября, легендарная французская актриса, Брижит Бардо отметила свой 91-й день рождения. За годы своей карьеры она покорила сердца миллионов поклонников по всему миру.
Несмотря на почтенный возраст, Брижит Бардо продолжает вдохновлять зрителей и киноманов своим творчеством и жизненной философией. Яркая харизма и неповторимый стиль сделали ее символом эпохи, а фильм «И Бог создал женщину» стал знаковым моментом в ее карьере, открыв путь к мировой славе.
После завершения актерской карьеры в 1973 году Брижит сделала выбор в пользу уединенной жизни. Она редко появляется на публике, предпочитая сосредоточиться на своих увлечениях и благотворительной деятельности.
Ранее Брижит Бардо заявила, что разочарована в Макроне.