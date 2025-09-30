История семьи Гуччи ляжет в основу нового сериала

Проект обещает раскрыть драматические подробности семейной жизни и обстоятельства трагедии 1995 года, когда Маурицио был убит по приказу своей бывшей жены. Режиссером сериала назначен Габриэле Муччино, известный своими работами в итальянском кинематографе. Съемки начнутся весной 2026 года.