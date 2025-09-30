Ричмонд
История семьи Гуччи ляжет в основу нового сериала

Съемки начнутся весной 2026 года
Леди Гага и Аль Пачино на съемках фильма «Гуччи»
Леди Гага и Аль Пачино на съемках фильма «Гуччи»

Компания Sky представила новый телесериал под названием «Гуччи: Игра окончена». Этот шестисерийный проект обещает зрителям уникальный взгляд на известную историю, основанную на мемуарах Аллегры Гуччи — дочери знаменитого модного дизайнера Маурицио Гуччи и его супруги Патриции Реджани.

Проект обещает раскрыть драматические подробности семейной жизни и обстоятельства трагедии 1995 года, когда Маурицио был убит по приказу своей бывшей жены. Режиссером сериала назначен Габриэле Муччино, известный своими работами в итальянском кинематографе. Съемки начнутся весной 2026 года.

Нильс Хартманн из Sky Studios Italy подчеркнул, что новый сериал будет существенно отличаться от уже существующего фильма.

«Мы представим итальянскую версию событий вокруг “Дома Гуччи” через призму воспоминаний Аллегры Гуччи», — отметил он.