Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Мария Машкова пообещала вернуться в Россию: «Сколько бы мне ни было лет!»

Актриса Мария Машкова: я обязательно вернусь в РФ, сколько бы мне ни было лет
Мария Машкова
Мария МашковаИсточник: Legion-Media.ru

Актриса Мария Машкова поблагодарила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) интернет-пользователей за то, что они дают обратную связь после просмотра видеоверсии спектакля «Надеждины». >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

Знаменитость призналась, что сильно сомневалась в возможности передать эмоциональный эффект через экран, но опасения оказались напрасными, поскольку она получила множество писем с благодарностью от фанатов.

«Вы так горько плачете, при этом твердо повторяя: будем жить! И меня захлестнуло столько эмоций», — поделилась артистка.

Отдельно звезда выразила благодарность зрителям, которые посмотрели спектакль из России и Украины. Она пообещала вернуться в эти страны с живым выступлением.

«Спасибо всем, кто смотрит сейчас нас в Украине и России. Я обязательно приеду к вам и сыграю еще раз вживую. Сколько бы мне ни было лет к этому моменту. Обещаю!» — заявила знаменитость.

Звезда сериала «Не родись красивой» замужем за пианистом, сценаристом Александром Слободяником. Пара растит двоих детей: 14-летнюю Стефанию и 13-летнюю Александру. Машкова уже несколько лет живет с семьей в США. По словам актрисы, у ее супруга прекрасно складывалась карьера за границей, поэтому они решились на переезд с дочерьми. До начала СВО актриса прилетала в Россию ради съемок, но потом отказалась от всех проектов.

Напомним, в августе Машкова заявляла, что не вернется в Россию.