Олег Басилашвили рассказал, что знает о всемирной популярности Юры Борисова после выхода американского фильма «Анора», в котором 32-летний актер принял участие. Однако Олег Валерианович не разделяет стремления Борисова и других молодых актеров строить карьеру в Голливуде.
«Я не очень понимаю, во имя чего? Во имя всемирной славы? Здорово, если удастся сыграть в хорошем фильме. Но почему не пытаться сделать это здесь, на родине. Да, условия похуже, платят меньше. Но не надо забывать о том, что ты оставляешь многомиллионный народ России», — заявил звезда фильма «Служебный роман».
Он считает, что молодым российским актерам нужно больше думать о зрителях своей страны.
«Попытка привить людям добрые чувства посредством кинофильма с твоим участием — отнюдь не плохая идея, даже благородная. Но когда покидаешь родину, чтобы просто стать актером Голливуда, — я это не очень понимаю. Хотя считаю, что человек должен жить там, где ему уютно и нравится», — рассказал советский актер «Комсомольской правде».
Напомним, Юра Борисов сыграл в фильме «Анора» второстепенную роль — он перевоплотился в русского «решалу» Игоря, которого обязали присматривать за главной героиней Анорой (Майки Мэдисон).
Эта роль принесла Борисову всемирную популярность. Он был номинирован на различные престижные кинопремии, в том числе и на «Оскар».
Ранее Олег Басилашвили высказался о создании ремейков словами «последнее дело».