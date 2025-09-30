Все меняется, когда Дядя Федор знакомится с котом Матроскиным. Между ними сразу завязывается крепкая дружба, однако оставить кота в квартире мальчику не позволяют. Тогда Дядя Федор решает уйти из дома и вместе с Матроскиным отправляется в деревню Простоквашино. Здесь их ждут новые знакомства и заботы: герои встречают веселого пса Шарика, обживают пустующий дом, заводят корову и учатся вести хозяйство. А еще они знакомятся с неунывающим почтальоном Печкиным, который поначалу мешает, но постепенно становится частью их деревенской жизни.