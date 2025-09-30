Кино по мотивам легендарного мультфильма «Простоквашино» совсем скоро выйдет на большие экраны. Создатели обещают сохранить атмосферу оригинала, но добавить новые детали, которые делают историю еще интереснее. В этой статье расскажем, когда ждать премьеру, где проходили съемки, кто сыграл любимых персонажей и каким будет сюжет новой версии.
Когда выйдет фильм «Простоквашино»: последние новости
Премьера фильма «Простоквашино» назначена на 1 января 2026 года. За режиссуру отвечает Сарик Андреасян. Картина создается в партнерстве телеканала ТНТ, киностудии «Союзмультфильм» и «Газпром-Медиа Холдинга».
Создатели отмечают, что киноверсия «Простоквашино» сохранит дух любимого мультфильма, но при этом будет снята в современном формате: зрителей ждет необычное сочетание живых актеров и анимации.
Где проходили съемки фильма «Простоквашино»
В августе 2025 года съемочная группа «Простоквашино» работала в кинопарке «Москино» на площадке «Витебский вокзал». Здесь сняли сразу несколько значимых эпизодов: сцену, где Дядя Федор и Шарик спешат на поезд, отправление родителей мальчика в отпуск и прибытие состава в Сочи.
Часть сцен снимали в Подмосковье — специально для картины там построили декорации целой деревни, в том числе дом дяди Федора, сельскую почту и другие объекты, знакомые зрителям по мультфильму.
Кто снимается в фильме «Простоквашино»
Новый фильм обещает стать интересной смесью живого исполнения и озвучивания, где некоторые герои будут воплощены актерами в кадре, а некоторые — подарят голоса анимационным персонажам.
Рассмотрим основные имена из актерского состава и их роли.
Роман Панков — Дядя Федор, главный герой истории.
Елизавета Моряк — мама Дяди Федора.
Павел Прилучный — папа Дяди Федора.
Иван Охлобыстин — почтальон Печкин.
Антон Табаков — озвучивает кота Матроскина.
Павел Деревянко — озвучивает пса Шарика.
Дарья Блохина — озвучила галчонка Хватайку.
Кроме этого, в фильме сыграли Владимир Сычев, Татьяна Орлова, Марина Федункив, Тимур Батрутдинов, Алексей Маклаков, Александр Лыков и Роза Хайруллина.
Содержание фильма «Простоквашино»
В центре истории — приключения городского мальчика Дяди Федора. Он не по годам серьезный и самостоятельный, а главное — очень любит животных. Но родители категорически против того, чтобы в доме появились питомцы.
Все меняется, когда Дядя Федор знакомится с котом Матроскиным. Между ними сразу завязывается крепкая дружба, однако оставить кота в квартире мальчику не позволяют. Тогда Дядя Федор решает уйти из дома и вместе с Матроскиным отправляется в деревню Простоквашино. Здесь их ждут новые знакомства и заботы: герои встречают веселого пса Шарика, обживают пустующий дом, заводят корову и учатся вести хозяйство. А еще они знакомятся с неунывающим почтальоном Печкиным, который поначалу мешает, но постепенно становится частью их деревенской жизни.