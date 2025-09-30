Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о фильме «Простоквашино» (2026): дата выхода, кто сыграл главные роли

Если вы фанатеете от Матроскина, Печкина и Шарика, значит, новость о том, что по мотивам сказочной повести «Простоквашино» сняли кино, вас точно обрадует. Рассказываем, когда состоится премьера и кто сыграл ключевых персонажей.
Екатерина Генберг
Автор Кино Mail
Кадр из фильма Простоквашино
Кадр из фильма «Простоквашино»

Кино по мотивам легендарного мультфильма «Простоквашино» совсем скоро выйдет на большие экраны. Создатели обещают сохранить атмосферу оригинала, но добавить новые детали, которые делают историю еще интереснее. В этой статье расскажем, когда ждать премьеру, где проходили съемки, кто сыграл любимых персонажей и каким будет сюжет новой версии.

Когда выйдет фильм «Простоквашино»: последние новости

Премьера фильма «Простоквашино» назначена на 1 января 2026 года. За режиссуру отвечает Сарик Андреасян. Картина создается в партнерстве телеканала ТНТ, киностудии «Союзмультфильм» и «Газпром-Медиа Холдинга».

Создатели отмечают, что киноверсия «Простоквашино» сохранит дух любимого мультфильма, но при этом будет снята в современном формате: зрителей ждет необычное сочетание живых актеров и анимации. 

Где проходили съемки фильма «Простоквашино»

В августе 2025 года съемочная группа «Простоквашино» работала в кинопарке «Москино» на площадке «Витебский вокзал». Здесь сняли сразу несколько значимых эпизодов: сцену, где Дядя Федор и Шарик спешат на поезд, отправление родителей мальчика в отпуск и прибытие состава в Сочи.

Кадр из фильма Простоквашино
Кадр из фильма «Простоквашино»

Часть сцен снимали в Подмосковье — специально для картины там построили декорации целой деревни, в том числе дом дяди Федора, сельскую почту и другие объекты, знакомые зрителям по мультфильму. 

Кадр из фильма Простоквашино
Кадр из фильма «Простоквашино»

Кто снимается в фильме «Простоквашино»

Новый фильм обещает стать интересной смесью живого исполнения и озвучивания, где некоторые герои будут воплощены актерами в кадре, а некоторые — подарят голоса анимационным персонажам.

Кадр со съемок фильма Простоквашино
Кадр со съемок фильма «Простоквашино»

Рассмотрим основные имена из актерского состава и их роли.

Содержание фильма «Простоквашино» 

В центре истории — приключения городского мальчика Дяди Федора. Он не по годам серьезный и самостоятельный, а главное — очень любит животных. Но родители категорически против того, чтобы в доме появились питомцы.

Кадр из фильма Простоквашино
Кадр из фильма «Простоквашино»

Все меняется, когда Дядя Федор знакомится с котом Матроскиным. Между ними сразу завязывается крепкая дружба, однако оставить кота в квартире мальчику не позволяют. Тогда Дядя Федор решает уйти из дома и вместе с Матроскиным отправляется в деревню Простоквашино. Здесь их ждут новые знакомства и заботы: герои встречают веселого пса Шарика, обживают пустующий дом, заводят корову и учатся вести хозяйство. А еще они знакомятся с неунывающим почтальоном Печкиным, который поначалу мешает, но постепенно становится частью их деревенской жизни.