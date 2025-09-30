Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм», следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год. Ожидается, что поступления от продажи имущества увеличат доходы федерального бюджета на 1,12 млрд рублей, в основном за счет приватизации студии. Об этом 30 сентября сообщил представитель «Союзмультфильма» РБК.
«Факт приватизации подтверждаем, но детали сделки содержат информацию ограниченного доступа и являются непубличными», — отметил он.
По оценке генерального директора «INFOLine-Аналитики» Михаила Бурмистрова, пакет акций студии с правами на библиотеку мультфильмов стоит не менее 1,2–1,3 млрд рублей.
Ранее, 26 сентября, «Союзмультфильм» подал в суд по делу о нарушении авторских прав на изображение крокодила Гены. В иске указывается требование компенсации за незаконное использование образа одного из самых узнаваемых персонажей студии. Ответчиками стали Гусев С.Н. и Шаташвили М.Р. Судебные заседания назначены на 2 и 9 октября 2025 года в районных судах Москвы.