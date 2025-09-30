Государство продало долю в киностудии «Союзмультфильм»

Государство осуществило приватизацию киностудии «Союзмультфильм», следует из пояснительной записки к проекту поправок в закон о бюджете на 2025 год. Ожидается, что поступления от продажи имущества увеличат доходы федерального бюджета на 1,12 млрд рублей, в основном за счет приватизации студии. Об этом 30 сентября сообщил представитель «Союзмультфильма» РБК.