Егор Дружинин высказался о ремейке «Петрова и Васечкина» Тодоровского

53-летний кинорежиссер, хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин, сыгравший Васечкина из «Приключений Петрова и Васечкина», в беседе с сайтом aif.ru отреагировал на то, что 38-летний режиссер Петр Тодоровский начал съемки в Пятигорске «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа».
Как выяснилось, Дружинин не понимает, для чего снимать ремейки на старые советские кинохиты.
«В одну воду дважды вступить не дано», — сказал aif.ru Егор Дружинин, комментируя начавшиеся съемки новой версии истории.
Отметим, в Пятигорске начаты съемки ремейка советского фильма про Петрова и Васечкина. Режиссером фильма выступает Петр Тодоровский-младший — внук Петра Тодоровского и сын Валерия Тодоровского. В основе ленты лежит книга Владимира Аленикова, режиссера советского хита «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».
Комедия «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» будет современным продолжением знаменитой дилогии. В новой истории Петя Васечкин, Вася Петров и Маша Старцева едут на экскурсию в Пятигорск и попадают в прошлое. Там она познакомятся с Лермонтовым и попытаются предотвратить его дуэль с Мартыновым.
В новой картине в Васечкина, которого в советском фильме играл Егор Дружинин, перевоплотится Дмитрий Калихов. Глеб Кулаков сыграет Петрова, а Машу — Адель Гудаускас.
Напомним, Егор Дружинин начал свою актерскую карьеру в возрасте 12 лет. Совмещая учебу в школе, снялся в фильмах Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» в роли Пети Васечкина.
Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал в Ленинградском ТЮЗе. Учился в танцевальной школе в Нью-Йорке с 1994 года. Является хореографом-постановщиком мюзиклов «Чикаго», «12 стульев» и др. Работал хореографом с такими эстрадными артистами, как Филипп Киркоров, группа «Блестящие» и др.
Преподавал хореографию участникам телепроекта «Фабрика звезд». Был членом жюри и наставником в шоу «Танцы». Являлся членом жюри шоу «Танцуют все!», телепередачи «Ты супер! Танцы» и др.
С 2021 года является мастером и художественным руководителем курса музыкального театра в Институте современного искусства. В последние годы занимается театральными постановками. Одной из ярких постановок является балет-дефиле «Русский регтайм», в котором Егор Дружинин выступил режиссером и хореографом.