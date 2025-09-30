Егор Дружинин высказался о ремейке «Петрова и Васечкина» Тодоровского

Комедия «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» будет современным продолжением знаменитой дилогии. В новой истории Петя Васечкин, Вася Петров и Маша Старцева едут на экскурсию в Пятигорск и попадают в прошлое. Там она познакомятся с Лермонтовым и попытаются предотвратить его дуэль с Мартыновым.