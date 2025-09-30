Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Интервидение 2025
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Егор Дружинин высказался о ремейке «Петрова и Васечкина» Тодоровского

В Пятигорске начались съемки «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Егор Дружинин
Егор ДружининИсточник: Кино Mail

53-летний кинорежиссер, хореограф, заслуженный артист РФ Егор Дружинин, сыгравший Васечкина из «Приключений Петрова и Васечкина», в беседе с сайтом aif.ru отреагировал на то, что 38-летний режиссер Петр Тодоровский начал съемки в Пятигорске «Новейших приключений Петрова и Васечкина в горах Кавказа».

Как выяснилось, Дружинин не понимает, для чего снимать ремейки на старые советские кинохиты.

«В одну воду дважды вступить не дано», — сказал aif.ru Егор Дружинин, комментируя начавшиеся съемки новой версии истории.

Кадр из фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»
Кадр из фильма «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа»

Отметим, в Пятигорске начаты съемки ремейка советского фильма про Петрова и Васечкина. Режиссером фильма выступает Петр Тодоровский-младший — внук Петра Тодоровского и сын Валерия Тодоровского. В основе ленты лежит книга Владимира Аленикова, режиссера советского хита «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные».

Комедия «Новейшие приключения Петрова и Васечкина в горах Кавказа» будет современным продолжением знаменитой дилогии. В новой истории Петя Васечкин, Вася Петров и Маша Старцева едут на экскурсию в Пятигорск и попадают в прошлое. Там она познакомятся с Лермонтовым и попытаются предотвратить его дуэль с Мартыновым.

В новой картине в Васечкина, которого в советском фильме играл Егор Дружинин, перевоплотится Дмитрий Калихов. Глеб Кулаков сыграет Петрова, а Машу — Адель Гудаускас.

Егор Дружинин в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»
Егор Дружинин в фильме «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные»

Напомним, Егор Дружинин начал свою актерскую карьеру в возрасте 12 лет. Совмещая учебу в школе, снялся в фильмах Владимира Аленикова «Приключения Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» и «Каникулы Петрова и Васечкина, обыкновенные и невероятные» в роли Пети Васечкина.

Окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, работал в Ленинградском ТЮЗе. Учился в танцевальной школе в Нью-Йорке с 1994 года. Является хореографом-постановщиком мюзиклов «Чикаго», «12 стульев» и др. Работал хореографом с такими эстрадными артистами, как Филипп Киркоров, группа «Блестящие» и др.

Преподавал хореографию участникам телепроекта «Фабрика звезд». Был членом жюри и наставником в шоу «Танцы». Являлся членом жюри шоу «Танцуют все!», телепередачи «Ты супер! Танцы» и др.

С 2021 года является мастером и художественным руководителем курса музыкального театра в Институте современного искусства. В последние годы занимается театральными постановками. Одной из ярких постановок является балет-дефиле «Русский регтайм», в котором Егор Дружинин выступил режиссером и хореографом.