Глава «Ленфильма» назвала передачу студии Петербургу «надежным мостом в будущее»

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор «Ленфильма» Надежда Андрющенко назвала передачу киностудии в собственность Санкт-Петербурга «надежным мостом в будущее». Ее комментарий привела ТАСС пресс-служба киностудии.
30 сентября пресс-служба администрации губернатора города сообщила, что президент России Владимир Путин поддержал инициативу петербургских ветеранов по передаче «Ленфильма», 100-процентным пакетом акций которого владело Росимущество, в собственность Санкт-Петербурга.
Министр культуры РФ Ольга Любимова и губернатор Петербурга Александр Беглов подчеркнули, что киностудия станет всероссийским центром создания патриотического и исторического кино, не прекращая оставаться производственной базой для съемок фильмов других кинокомпаний.
«Мы благодарны министерству культуры и правительству Санкт-Петербурга, Союзу кинематографистов и всем партнерам за то, что “Ленфильм” был выбран базовым центром для создания национального патриотического и исторического кино. У нас есть твердое ощущение, что для “Ленфильма” это надежный мост в будущее, а для новых поколений кинематографистов России — прекрасная возможность для творческого развития», — цитирует Андрющенко пресс-служба.
Гендиректор подчеркнула, что Петербург и «Ленфильм» всегда были неразрывно связаны и что киностудия всегда чувствовала поддержку города.
«111 лет уникального симбиоза, в котором город становится не просто местом действия, но полноценным участником творческого процесса, а киностудия — его голосом и летописцем», — добавила она. Андрющенко напомнила, что за последние несколько лет при участии правительства Петербурга на «Ленфильме» были созданы и продолжают создаваться игровые и документальные фильмы, получившие высокую оценку не только жюри различных кинофестивалей, но и признание у зрителей.
«Ленфильм» — старейшая государственная киностудия России. За историю ее существования было снято более 1 500 полнометражных игровых фильмов, многие вошли в золотой фонд кинематографа. Среди них: «Чапаев» (1934, режиссеры Георгий и Сергей Васильевы), «Петр Первый» (1937−1938, Владимир Петров), «Небесный тихоход» (1945, Семен Тимошенко), «Старик Хоттабыч» (1956, Геннадий Казанский), «Человек-амфибия» (1961, Геннадий Казанский и Владимир Чеботарев), «Старший сын» (1975, Виталий Мельников), «Мой друг Иван Лапшин» (1984, Алексей Герман — старший), «Собачье сердце» (1988, Владимир Бортко) и другие шедевры.