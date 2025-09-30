Николь Кидман разводится с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака. Инициатором расставания стал австралийский музыкант. По словам инсайдеров, причиной их разрыва стали загруженные графики и отсутствие близости в отношениях.
Урбану не нравилось, что Кидман постоянно пропадала на съемках и уезжала на гастроли. В последнее время она жила в особняке в Лондоне, куда приехала на съемки продолжения фильма «Практическая магия».
«Близости между ними нет, они просто выполняют формальности брачных отношений. Если этот разрыв поможет им снова сойтись, это будет замечательно, но Киту пришлось сказать ей, что он несчастлив. Николь была застигнута врасплох, но посмотрим, как все сложится во время праздников и предстоящего дня рождения Кита. Им есть над чем поработать», — сообщил инсайдер изданию Daily Mail.
Ранее источники, близкие к паре, говорили, что не знают, сколько супруги смогут жить в разлуке. По их словам, до этого пара не расставалась больше чем на две недели.
«Никто не знает, сколько еще они смогут выдерживать такую ситуацию, ведь раньше они не проводили более двух недель порознь. Очевидно, сейчас все по-другому», — говорили инсайдеры в начале сентября.
Напомним, Николь Кидман и Кит Урбан познакомились в 2005 году, а спустя год стали мужем и женой. В 2008 году у пары родилась дочь Сандэй Роуз, а спустя два года — вторая дочь Фэйт Маргарет.
Ранее Николь Кидман показала редкое фото младшей дочери.