Звезду «Оппенгеймера» госпитализировали со съемок из-за ДТП с полицией Канады

В последние годы артист вернулся к активной работе: он сыграл в фильме Кристофера Нолана «Оппенгеймер» и триллере М. Найта Шьямалана «Ловушка». В Канаде Хартнетт работал на фильмом под рабочим названием «Ньюфаундлендский проект». Подробности сюжета пока держатся в секрете, однако известно, что действие фильма разворачивается в отдалённом городке Ньюфаундленда, где происходит столкновение местного населения с таинственным морским существом.