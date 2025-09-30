Ричмонд
Владимир Машков рассказал, зачем молодым актерам нужна конкуренция

Артист заявил, что работа его школы направлена на развитие театра и привлечение зрителей к искусству
Владимир Машков
Владимир МашковИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Владимир Машков в беседе с Пятым каналом на Всероссийской конференции премии и фестиваля «Золотая Маска» отметил, что творческое соперничество среди начинающих актеров создается ради интереса зрителя.

Как художественный руководитель театральной школы, он сообщил, что недавно был набран новый курс, в который вошли 25 молодых людей со всей страны.

Машков подчеркнул, что именно в атмосфере соперничества и стремления к совершенству рождается интерес публики. По его словам, работа школы направлена на развитие театра и привлечение зрителей к искусству.

«Я каждый раз смотрю на них и жду вот этой мощной конкуренции друг к другу», — добавил он.

Ранее Владимир Машков заявил о невозможности отменить русскую культуру за рубежом.