Москвичи смогут предложить свои идеи по развитию кинопарка «Москино»

7 сентября 2024 года президент России Владимир Путин и мэр Москвы дали старт открытию первой очереди кинопарка «Москино» в столице. Завершен второй этап его создания, в общей сложности здесь открыты уже 34 натурные площадки и шесть павильонов. В результате кинопарк стал одной из самых крупных киноплощадок в мире.