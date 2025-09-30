Ричмонд
Мать Брюса Уиллиса отпраздновала 90-летие с Деми Мур и внучками

Мать звезды «Крепкого орешка» Брюса Уиллиса отпраздновала день рождения с Деми Мур и внучками. Голливудская актриса приехала лично поздравить бывшую свекровь с 90-летием. Дочери знаменитости Скаут и Таллула Уиллис поделились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) кадрами с семейного праздника. >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX.

«Все поздравьте с 90-летием нашу гламурную, сильную, стойкую, прекрасную бабулю», — написала старшая внучка именинницы.

У Мур трое детей от Уиллиса. Помимо Скаут и Таллулы, они вырастили дочь Румер. Звезды прожили в браке почти 13 лет и после развода сохранили дружеские отношения, восхитив фанатов. Актриса продолжает активно поддерживать экс-супруга после новостей о его тяжелой болезни.

Артист перестал говорить на фоне прогрессирующей деменции, и семья разместила его в отдельном доме с круглосуточной медицинской поддержкой. По признанию жены артиста Эммы Хеминг-Уиллис, после продолжительной борьбы с болезнью мозг ее супруга ослаб.

В феврале 2023 года семья звезды «Крепкого орешка» выпустила заявление о том, что его первоначальный диагноз — афазия — оказался неточным, и у артиста развилась лобно-височная деменция. Эта болезнь приводит к постепенной потере когнитивных способностей. Уиллис перестал узнавать свою мать, а также экс-супругу. Обе женщины были этим потрясены.

Ранее сообщалось, что друзья обеспокоены состоянием жены тяжелобольного Брюса Уиллиса.