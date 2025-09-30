Золотарев не рекомендует сразу после школы поступать на сценаристов

«Правда в том, что я даже советую ребятам, которые собираются поступать в юности на сценарное отделение, чтобы они поработали для начала где-то и поучились чему-то еще. Нет необходимости сразу после школы бросаться учиться писать. Жизненный опыт является действительно очень важной частью для любого автора», — отметил Золотарев.