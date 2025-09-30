Золотарев не рекомендует сразу после школы поступать на сценаристов

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Перед поступлением на специальность сценариста очень важно иметь обширный жизненный опыт. Таким мнением в беседе с ТАСС поделился киносценарист Андрей Золотарев, известный по проектам «Притяжение», «Лед», «Тренер», «Вторжение», «Лед 2», «Слово пацана. Кровь на асфальте».
«Правда в том, что я даже советую ребятам, которые собираются поступать в юности на сценарное отделение, чтобы они поработали для начала где-то и поучились чему-то еще. Нет необходимости сразу после школы бросаться учиться писать. Жизненный опыт является действительно очень важной частью для любого автора», — отметил Золотарев.
Он подчеркнул, что человеку для того, чтобы что-то написать, нужен базовый эмоциональный опыт переживаний.
«Прекрасные сценаристы получаются из врачей, полицейских, инженеров, архитекторов, людей других специальностей», — добавил сценарист.
Ранее ректор ВГИКа Владимир Малышев поделился с ТАСС мнением, что молодым сценаристам недостает жизненного опыта, из-за чего отечественная киноиндустрия испытывает нехватку достойных сценариев.