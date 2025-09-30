С актера-иноагента Смольянинова принудительно взыскивают новый долг

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. С актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) снова взыскивают задолженность по кредитным платежам почти в 95 тысяч рублей, следует из материалов судебных приставов и судебных материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Ранее с актера принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе информированный источник сообщил РИА Новости, что приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова. В московском главке ФССП РФ сообщали, что арестованное в РФ имущество актера будет продано для погашения долгов. Однако 23 сентября в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задолженность Смолянинова более чем в 155 тысяч рублей погашена.
Вместе с тем, как сейчас следует из материалов судебных приставов, 25 сентября на Смольянинова завели новое исполнительное производство по судебному приказу, вынесенному судебным участком Москвы. С актера принудительно взыскивают задолженность по кредитным платежам, которая составляет почти 95 тысяч рублей.
Как указано в судебных материалах, в июне 2023 года ПАО «Сбербанк России» в лице филиала Московского банка обратился в суд с заявлением «о взыскании сумм по договору займа, кредитному договору» с ответчика, которым указан Смольянинов Артур Сергеевич. Уже в июле судебный приказ вступил в силу.
Смольянинов заочно арестован в РФ по уголовному делу о распространении ложной информации о Вооруженных силах РФ по мотивам политической или иной ненависти группой лиц, а также возбуждении ненависти либо вражды в сети. Он объявлен в международный розыск.
Минюст включил Смольянинова в реестр иноагентов в январе 2023 года. В мае 2024 года он попал в перечень террористов и экстремистов.