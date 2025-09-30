С актера-иноагента Смольянинова принудительно взыскивают новый долг

Ранее с актера принудительно взыскивали в общей сложности более 159,7 тысячи рублей. В августе информированный источник сообщил РИА Новости, что приставы арестовали за долги автомобиль Смольянинова. В московском главке ФССП РФ сообщали, что арестованное в РФ имущество актера будет продано для погашения долгов. Однако 23 сентября в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что задолженность Смолянинова более чем в 155 тысяч рублей погашена.