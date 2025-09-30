Егор Антонов живет обеспеченной жизнью с женой Светой и сыном Мишей, однако все его достижения во многом зависят от высокопоставленного тестя и начальника Павла Семеновича Соколова. На день юбилея тестя Егор тайно уходит с праздника, чтобы провести ночь со стажеркой, но его действия становятся известны и тестю, и коллегам. Павел Семенович требует, чтобы Егор признался жене. После откровенного разговора Света не прощает измену, а Егор лишается работы и почти всего имущества. На следующий день юрист из Анапы, Магулия, сообщает ему о наследстве — виноградниках, расположенных в родном городе.