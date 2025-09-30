Безруков не верит в уничтожение актерской профессии при помощи ИИ

«В театре искусственному интеллекту сложно соперничать с живым искусством. Он никогда нас не победит. Я думаю, наоборот, это будет способствовать привлечению всё большего количества зрителей именно в театр. Здесь вас не обманывают. Здесь слезы, которые вы видите, это настоящие слезы. И они льются на ваших глазах. Это живая энергия. И как бы ни развивался дальше искусственный интеллект, думаю, именно театр станет тем местом, куда будут стремиться люди», — сказал Безруков.