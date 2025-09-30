Ричмонд
Безруков не верит в уничтожение актерской профессии при помощи ИИ

При этом, актер уверен, что искусственный интеллект может помогать творческим людям
Сергей Безруков
Сергей Безруков

Актерская профессии никогда не исчезнет, потому что есть театр, считает актер Сергей Безруков. Искусственный интеллект не может конкурировать с профессиональным театром и реальными эмоциями, которые получают зрители.

«В театре искусственному интеллекту сложно соперничать с живым искусством. Он никогда нас не победит. Я думаю, наоборот, это будет способствовать привлечению всё большего количества зрителей именно в театр. Здесь вас не обманывают. Здесь слезы, которые вы видите, это настоящие слезы. И они льются на ваших глазах. Это живая энергия. И как бы ни развивался дальше искусственный интеллект, думаю, именно театр станет тем местом, куда будут стремиться люди», — сказал Безруков.

При этом, актер уверяет, что искусственный интеллект может действительно помогать творческим людям.

«В кино сейчас оживляют старинные фотографии. Плюс это удешевляет съемочный процесс. Тебе не нужно строить декорации, и практически любой общий план можно взять из исторической фотографии», — отметил Безруков.

Ранее Сергей Безруков рассказал, почему не сыграл в «Викинге».