Безруков не верит в уничтожение актерской профессии при помощи ИИ

Актерская профессии никогда не исчезнет, потому что есть театр, считает актер Сергей Безруков. Искусственный интеллект не может конкурировать с профессиональным театром и реальными эмоциями, которые получают зрители.
«В театре искусственному интеллекту сложно соперничать с живым искусством. Он никогда нас не победит. Я думаю, наоборот, это будет способствовать привлечению всё большего количества зрителей именно в театр. Здесь вас не обманывают. Здесь слезы, которые вы видите, это настоящие слезы. И они льются на ваших глазах. Это живая энергия. И как бы ни развивался дальше искусственный интеллект, думаю, именно театр станет тем местом, куда будут стремиться люди», — сказал Безруков.
При этом, актер уверяет, что искусственный интеллект может действительно помогать творческим людям.
«В кино сейчас оживляют старинные фотографии. Плюс это удешевляет съемочный процесс. Тебе не нужно строить декорации, и практически любой общий план можно взять из исторической фотографии», — отметил Безруков.
