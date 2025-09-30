В 1938 году на экраны вышел фильм «Приключения Робин Гуда» с Эрролом Флинном в главной роли. Эта картина стала знаковой не только благодаря захватывающему сюжету, но и благодаря харизматичной игре Флинна, который стал олицетворением благородного разбойника. Его исполнение роли Робин Гуда принесло ему мировую славу и закрепило за ним статус одного из самых ярких актеров своего времени.